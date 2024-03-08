يشارك عدد من أبناء النجوم، في موسم مسلسلات رمضان 2024 واستطاعوا ان يحققوا نجاح كبير في الوسط الفني.

ظهور نجل حمادة هلال

يشارك يوسف حمادة هلال، سيشارك والده في بطولة الجزء الرابع من مسلسل “المداح – أسطورة العودة”، المقرر عرضه في رمضان المقبل على قنوات ام بي سي.

وظهر الثنائي في الكواليس خلال التحضير لتصوير أحد المشاهد الصعبة والغامضة التي تجمعهما بالمسلسل وظهر مدى اندماج يوسف هلال بالأحداث.

حمادة هلال في رمضان 2024

يذكر أن الفنان حمادة هلال طرح مؤخرا البوستر الدعائي له من مسلسل المداح من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

وكتبت حمادة هلال على البوستر ” بسم الله توكلنا على الله .. المداح أسطورة العودة .. فى رمضان على mbc مصر ، المداح الجزء الرابع انشاءالله مسلسل مختلف”.

الجدير بالذكر ان حمادة هلال شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل المداح أسطورة العشق.

تدور قصة مسلسل “المداح 3 .. أسطورة العشق” حول قصة صابر، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حبفتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثمتراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

المداح الموسم الرابع

يأتي هذا في الوقت الذي طرحت فيه mbc التريلر الرسمي للجزء الرابع من مسلسل “المداح”.

تدور أحداث الجزء الرابع في إطار تشويقي، حيث يدخل الشيخ صابر المداح “حمادة هلال” في متاهة لغز جديد، ويواجه عدوًا جديدًا يجسده فتحي عبد الوهاب في صراع يمثل الخير والشر.

المسلسل بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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