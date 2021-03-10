أثار البرومو الترويجي الخاص بالحلقة المقبلة من برنامج “شو القصة” الذي من المقرر عرضه يوم الجمعة حالة من الجدل وضجة كبيرة عبر السوشال ميديا.

ويكشف برومو البرنامج الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات عن تصريحات صادمة من ضيف الحلقة وهو أنس نجل الفنان السوري صباح فخري.

ويظهر أنس وهو يهاجم عددا من النجوم مستخدمًا كلمات نابية قائلًا: “اللي اله معي شي يقوم يعمل رجال ويوقف قدامي.. بدي استغل بيي.. شادي جميل ما بعرف موسيقى”.

واستخدم أنس في الفيديو كلمة “خارجة” لوصف الفنان سمير جركس، كما استخدم أنس كلمة “طز” في حديثه عن أحد النجوم الآخرين.

وأضاف أنس: “أقزام هدول من هم ليجو يطاولوا معي أنا”، كما استعان خلال اللقاء يإيحاء “غير مقبول” في رده على أحد الأسئلة، بالإضافة لوصف نفسه بـ”الأستاذ”.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة وواسعة ضد البرنامج وتصريحات أنس التي وصفت بغير المهذبة والمرفوضة ومن بين التعليقات: “أنس صباح فخري ايش هالالفاظ والله عيب انت من حلب وما خليت فنان حلبي ما شتمته! يا عزتي لأبوك انشغل بالفن ونسى يربيك”.

ووجه متابع تغريدة للإعلامية رابعة الزيات: “أنا ما بعرف مين هوي أنس لحتى ينعمل معو مقابلة بتمنى يا ست رابعة تعملي شي حتى ما تنعرض هالحلقة لانو هالكائن مريض ونافش ريشو عالفاضي انو يكون ابن صباح فخري هاد ما بيعطيه الحق ابدا يكون قليل تربية وبلا أخلاق يتأدب اولا لحتى يستحق أصلو انا سورية و هيك ناس بتستفزني”.

ومن جانبها، طلبت رابعة الزيات من الجمهور انتظار الحلقة ومشاهدتها بشكل كامل قبل الاعتراض، وصرحت لأحد المواقع عن الفيديو قائلة: “أنا ما بعرف الضيف شو رح يقول وكل إنسان حر بطريقة تعبيره، وهذا لا يعكس رأي المضيفة أو المحطة”.

وعلى صعيد آخر، أعادت الزيات نشر تغريدة تكشف عن تصريح جديد لأنس فخري عن الضجة الكبيرة الخاصة بالبرومو وعلقت عليها “انتظروا عرض الحلقة واحكموا”، أما رد أنس حول ضجة البرومو فكان بحسب هذه التغريدة: ” لا أتراجع عن أية كلمة قلتها بحق المذكورين، ولكن أظن أني قسوت بكلامي على سمير جركس وأعتذر عنه، أما بالنسبة لـ صفوح شغالة لم أذمه في مجاله ولكنه ليس فنانا.. شادي جميل لا يعرف في الموسيقى والغناء، وينشز على المسرح.. والدي فحصه سابقا وتبين أنه لا يعرف بالموسيقى”.

يٌشار إلى أن شائعات عديدة كانت قد انتشرت مؤخرًا حول وفاة الفنان صباح فخري والتي نفاها ابنه أنس من جانبه، مؤكدًا أنه بصحة جيدة.