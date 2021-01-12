تداولت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، صورة للفنان الكويتي ”طارق العلي” مع إبنه “سلطان”، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات “تويتر”، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلا كبيرا من قبل الروّاد، وأشار بعضهم إلي أن سلطان يُعد “صورة طبق الأصل” من والده”.

حيث احتفل الفنان الكويتي طارق العلي بـ عقد قران نجلة سلطان، حيث قام بمشاركة صورة عبر حساباته في تويتر، قال فيها: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قران ولدي سلطان سائل المولى عز وجل ان يرزقه الذرية الصالحة ويتمم عليه بالخير”.

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.

تم عقد قران ولدي سلطان سائل المولى عز وجل ان يرزقه الذرية الصالحة ويتمم عليه بالخير pic.twitter.com/I8SXos85yc — طارق العلي (@tareqalali67) January 11, 2021

في سياقٍ آخر، أثار الفنان طارق العلي مؤخرا غضب المتابعين، بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة مقطع فيديو ظهر فيه وهو يستعرض هدية عبارة عن “صوغة” تُستخدم في تغطية الرأس، تلقاها من صديق له في تركيا، واصفاً نفسه بأنه مثل “الخادمة”، متهمينه بالإساءة الى الخادمة على الرغم من أنها مهنة محترمة، ومعترضين على الوصف أيضاً لأن المهنة تسمى “عاملة منزلية”.

وعلي الصعيد الفنى، يستعد طارق العلي خلال الفترة القادمة لتقديم عمل مسرحي جديد يحمل عنوان (بيت بوسند)، وذلك خلال منتصف يناير الحالي، على مسرح دار أوبرا دبي. كما يستعد العلي وفريق عمله، للانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة لمسلسل جديد يحمل عنوان “غريب”، وتدور أحداثه خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، في قالب كوميدي اجتماعي، يشهد مشاركة نخبة من النجوم، إلى جانب الكثيرين من الفنانين الشباب الذين يقدمهم العلي للجمهور، الأمر الذي اعتاده في جميع أعماله التلفزيونية أو المسرحية.

ويشارك إلى جانب الفنان الكويتى طارق العلي في بطولة «مسلسل غريب» نخبة من الفنانين، بينهم احمد الفرج وشهاب حاجيه وفاطمة الطباخ ورانيا شهاب وعلي أمير والطفل علي عيسى وأحمد التمار وعبدالله البصيري وفيصل السعد وشاهين الشاهين ومحمد الوزير وسامي العلي ومدير إدارة الإنتاج رائد حسن.