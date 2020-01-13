نجل فنانة مصرية شهيرة يكشف إصابتها ب ” الزهايمر ” : ” بتنسى إن زوجها مات “

خرج ” شريف عبد الحليم ” نجل الفنانة المصرية ” عايدة عبد العزيز ” من زوجها المخرج المسرحي الراحل ” أحمد عبد الحليم ” عن تدهور حالتها الصحية .

حيث كشف عن غصابتها بمرض الزهايمر منذ أربعة أعوام بعد رحيل والده وإنها تنسى أن والده مات وعندما تتذكر تدخل في نوبة بكاء من جديد .. إلى جانب معاناتها عقب إصابتها بكسر في منطقة الحوض والذي يؤثر على حركتها وهو ما جعلها تغيب عن الظهور الإعلامي والعمل الفني خلال الفترة الأخيرة .

وانتقد شريف عبد الحليم نقيب الممثلين الفنان المصري ” أشرف زكي ” لعدم تواصله مع والدته الفنانة عايدة عبد العزيز وتجاهل زملائها في الوسط الفني .

ليرد أشرف زكي على ما قيل في تصريحات صحفية له مؤكدا أنه ليس لديه أي رد على تصريحات نجل عايدة عبد العزيز لأنه يشك أن يكون نجل الفنانة عايدة عبد العزيز قد صرح بذلك حقيقة فقال : ” والله ما عندي تعليق على ده لأني أشك إنه يكون قال الكلام ده أصلا ” .

وأشار إلى أن الفنانة عايدة عبد العزيز تعانى من الزهايمر منذ سنوات وأزمتها الصحية ليست بجديدة .. مضيفا أنه دائم التواصل مع أسرتها لتقديم ما يلزم لتحسين حالتها الصحية .

فيما علقت الفنانة المصرية ” سلوى محمد علي ” على إصابة عايدة عبد العزيز بالزهايمر في منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

فكتبت : ” عايدة عبد العزيز أظن هي أكتر ممثلة في الكوكب أنا معجبة بيها أكتر ‏من ستريب .. بالنسبة للآلزهايمر طبعا اللي تمثل من المنطقة دي اللي توصل بالإحساس لهناك كده اللي ترفع الشخصية للمرتبة دي ‏لازم تدفع تمن غالي .. الست مشيت على البساط الأحمر إلى عنان السما لازم يكون هناك مقابل ” .