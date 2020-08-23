أجرى ” هشام قشطة ” نجل الفنان المصري ” محمد قشطة ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو خليل ” في برنامجه ” من مصر ” كشف من خلالها عن إصابة والده بجلطة منذ ثمانية أشهر .

والتي أدت إلى توقف النصف الأيسر عن الحركة لديه .. بالإضافة إلى أنه وقع على الأرض وأصيب بكسر في الحوض .

وأشار هشام قشطة إلى إنهم توجهوا لمستشفى التأمين الصحي وتمكنوا من الحصول على قرار بالعلاج على نفقة الدولة .. ثم تم تحديد موعد لإجراء عملية جراحية وفي اليوم الثاني اكتشف أن والده حصل على حقنة السيولة الخاصة بعلاج الجلطة وأكد الفريق الطبي على أنه سيتم تأجيل العملية .

وأضاف : ” عملوا فحوصات اكتشفوا إنه عنده التهابات على الصدر نتيجة التدخين بس هو مبطل بقاله 8 شهور وشكوا إنها كورونا وإحنا معندناش حد مصاب بكورونا ومش بيخرج والمفروض إنه يعمل مسحة كورونا والحالة تخرج برة ولكن للأسف هو غير قادر على الحركة ” .

وعلى الجانب الآخر أجرى الدكتور ” أيمن خلاف ” مدير مستشفى الهلال مداخلة أكد فيها على إنه سيتم عمل كل اللازم له من أجل الاطمئنان على حالته الصحية مشيرا إلى أنه تم عمل مسحة كورونا والنتيجة جاءت سلبية وسيتم تحديد موعد للعملية في أقرب وقت .