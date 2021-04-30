علق نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام على ظهوره بدلا من والده الذي توفي في فبراير الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، في مشهد بمسلسل “بيت الذل” وصفه بـ”المؤثر”.

وقال صالح خلال لقاء تلفزيوني: “مشهد أبوي وايد أثر فيني.. وأثر في كل الناس على السوشيال ميديا”.

أضاف: “بعد وفاة والدي كلموني في التلفزيون وقالوا لي في مشاهد أبوك ما صورها.. وصمود الكندري قالت إن هذه المشاهد التي لم يتم تصويرها، لا نريد أن نحذفها ونريد ابنه صالح هو اللي يمثلها.. وأنا رحبت بالفكرة”.

وأوضح بشأن إمكانية إحلاله مكان والده الراحل في “جروب البلام” للمسرحيات، أنه “يتشرف بذلك، لكنه يرى نفسه أكثر في الدراما”، مؤكدا أن مجال الكوميديا يحتاج لمواصفات معينة في الفنان.

وأطل صالح مشاري البلام وهو يؤدي دور والده في مرحلة الشباب بالمسلسل، حيث كان يحمل بين يديه ابنته التي توفيت وهي طفلة، وكان يمسك بملابسها ويتذكرها.

ونشر صالح عبر “إنستغرام”، صورة له أثناء ظهوره الأول في المسلسل، وعلق عليها قائلا: “ظهوري في مسلسل (بيت الذل).. من شاهد حلقة اليوم”.

كما نشر مقطع فيديو، أدى خلاله دور والده الفنان الراحل مشاري البلام، أثناء فترة شبابه، وعلق عليه قائلاً: “مسلسل (بيت الذل) آخر مسلسل للراحل والدي مشاري البلام.. وآخر مسلسل أشارك فيه معه”، داعيا الله أن يرحمه ويغفر له.

وعبر الجمهور عن حزنه الشديد بعد عرض المشهد، مستذكرين الفنان الكويتي الراحل، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير المقطع.

من جانبها، حرصت الفنانة الكويتية صمود الكندري على نشر الفيديو الذي شهد أول ظهور لصالح، وعلقت عليه قائلة: “ظهور صالح ابن الفنان الراحل مشاري البلام في مسلسل بيت الذل.. أصعب شي على الإنسان انتظار عودة شخص عزيز عليه”.

كما نشرت الإعلامية مي العيدان مقطع فيديو للمشهد ذاته، وعلقت عليه قائلة: “ظهور صالح مشاري البلام بدور والده في شبابه، خلال مسلسل بيت الذل”، متمنية التوفيق لصالح، داعية الله أن يرحم والده ويرزقه الجنة.

وعلقت الفنانة البحرينية هيفاء حسين على الفيديو، الذي نشرته مي قائلة: “الله يرحمه كان يحب الجميع، وكان دائما يضحك ويأخذ الأمور ببساطة”.

وأضافت الفنانة وفاء مكي أن هذا المشهد الذي جمع الأب والابن، مؤثر جدا ويبكي القلوب، بينما علقت الفنانة شيماء علي، على الفيديو، قائلة: “الله يرحمه”.