أشعلت الفنانة العراقية شذى حسون شرارة جديدة في خلافها مع مواطنتها الفنانة رحمة رياض، قد تعيد المشادات الكلامية السابقة بينهما إلى الإندلاع.

وفي التفاصيل، رأت الأخيرة في تصريحات تلفزيونية أنّها “نجمة العراق الأولى”، لترد حسوّن عليها سريعاً عبر تصريحات صحافية أنّها صاحبة اللقب.

وشاركت حسون المقابلة عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” بعنوان “نجمة العراق الأولى”، مضيفةً وسم (هاشتاغ): “لا تتخطى الحدود”.

يُذكر أنّ المطربتين دخلتا مجال الفن والشهرة من خلال برامج المواهب، إذ بدأت حسون مسيرتها عند فوزها بلقب الموسم الرابع من “ستار أكاديمي” عام 2007، بينما خاضت رايض غمار “سوبر ستار” و”نجم الخليج” من دون أن تصل إلى النهائيات، ثم الموسم السابع من “ستار أكاديمي” في عام 2010 حين خسرت اللقب أمام الفنان السوري ناصيف زيتون، علماً أنّ حسون أعلنت دعمها للأخير حينها لا لمواطنتها رياض.

وشاركت رحمة رياض أخيراً في لجنة تحكيم برنامج “عراق آيدول” إلى جانب مواطنيها الفنانين حاتم العراقي وسيف نبيل.