نجمة “باب الحارة” بإطلالة جريئة في سهرة صاخبة.. وموجة كبيرة من الانتقادات

أثارت شمس الملا، نجمة مسلسل “باب الحارة” الشهير وابنة المخرج السوري بسام الملا، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تكرره غالباً بإطلالتها الجريئة بالنسبة للجمهور السوري المحافظ.

ونشرت على حسابها في موقع “إنستغرام” عبر خاصية “ستوري”، مقاطع مصورة خلال وجودها في احدى السهرات الصاخبة ورقصها مع صديق لها.

وأطلت الملا بـ”توب” مكشوفة الصدر وقصيرة باللون الأزرق السماوي.

وتعرضت الفنانة السورية لموجة كبيرة من الانتقادات. وأشار بعض المتابعين إلى أنها تخطت الحدود بجرأة ملابسها.

يشار الى الملّا ضم ابنته الى صفوف نجوم العمل الجماهيري “باب الحارة” في الجزء التاسع، حيث أدّت شمس دور “صفا” الفتاة التي تلجأ الى “حارة الصبع” هاربة من الفرنسيين، بعد ان قتلت جنوداً منهم انتقاماً لوالديها. وتدخل الحارة متنكرة بملابس الرجال.