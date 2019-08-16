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نجمة “باب الحارة” تطل بصورة خادشة وتطلب من الجمهور الارتقاء

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Shams Bassam Al Malla a

شمس، ابنة المخرج السوري بسام الملا، كوّنت عالمها الخاص، وهي تقوم يتقليد الغرب بإطلالاتها وأزيائها، فمرة تحضن حبيبها ومرة تصفه بمؤخرتها ومرة تطل بالمايوه معه.

وعند نشرها لأي صورة عبر مواقع التواصل الخاصة بها تتلقى انتقادات عديدة الا انها لا تهتم ولا تكترث وتنشر كل ما تؤمن به لأنها تربت على الحرية المطلقة والإنفتاح على حد تعبيرها.
Shams Bassam Al Malla a
وأصبحت شمس الملا لاحقا ممثلة ولعبت دوراً في مسلسل “باب الحارة” الذي يخرجه والدها بسام الملا.

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