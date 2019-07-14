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نجمة باب الحارة تنشر صورها بالبكيني.. من هي؟

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شمس الملا

شمس الملا

نشرت الفنانة السورية شمس الملا، ابنة المخرج بسام الملا ونجمة مسلسل باب الحارة، عدداً من الصور ظهرت فيها مرتدية البكيني. أثناء تواجدها في مسبح في دبي.

 

يذكر ان شمس الملا لم تشارك هذا العام في مسلسل “باب الحارة” إنتاج شركة (قبنض)، لكنها ربما تنتظر عودة والدها إلى إخراج المسلسل كي تعود إلى الدراما مجدداً.

 

شمس الملا

شمس الملا

كما نشرت شمس الملا مجموعة صور ظهرت فيها في غرفة نوم مرتدية شورت ابيض قصير.

 

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No one cares about your story until you win. So win ✌🏻

A post shared by شَمْسْ بَسَّاْمْ اَلْمَلَّاْ (@shamsalmallaofficial) on

 

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