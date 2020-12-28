كشفت الفنانة التونسية ونجمة برنامج ذا فويس ” نهى رحيم ” في تصريحات لإذاعة ” إي إف إم ” عن تعرضها لمحاولة اختطاف من جانب سائق تاكسي اليوم الإثنين .

وعن تفاصيل الواقعة فالت نهى رحيم إنها كانت قد أوقفت سيارة تاكسي لإيصالها من منطقة حي النصر إلى منطقة المنزه 6 بالعاصمة تونس إلا أن السائق حوّل اتجاهه وتوجه بها نحو الغابة رافضا إنزالها .

وأضافت أنها عندما طلبت النزول بدأ السائق الصراخ في وجهها مطالبا إياها أن تصمت .. وأنها فتحت باب السيارة وحاولت إلقاء نفسها خارج التاكسي لكن السائق كان مُسرعا ولم تتمكن من النزول خشية ما يمكن أن يصيبها إن رمت بنفسها خارج السيارة .

وأشارت نهى رحيم إلى أنها لم تتمكن من الهرب إلاّ عندما أوقف السائق السيارة مؤكدة على أنها ستقدم شكوى ضده .

وتابعت بأنها لم تتمكن من تسجيل رقم التاكسي نظرا لحالتها النفسية التي كانت سيئة جدا وإصابتها بالهلع لأنها كانت تخشى أن يعتدي عليها السائق جنسيا .