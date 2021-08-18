احتفلت ” لين الحايك ” نجمة برنامج ذا فويس كيدز في موسمه الأول بتخرجها من الثانوية العامة واستعدادها لدخول الجامعة في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور ل ” لين الحايك ” من حفل تخرجها والتي ظهرت في إحداها وهي ترتدي ملابس التخرج وهي الروب الأسود والقبعة السوداء .

وأعربت لين في تعليقها على الصور عن سعادتها بنجاحها وتخرجها كما وجهت الشكر لأساتذتها ومدرسيها بالمدرسة فقالت : ” اتخرجت رسميا .. بدي اشكر مدرستي إدارة وأساتذة على تعبهم ومجهودهم اللي قدمولنا ياه خاصة بهالسنة الاستثنائيّة ” .

وتابعت : ” ومبروك لكل الناجحين .. وأكيد ما رح انسى كل الدعم ياللّي اتقدملي طول الوقت .. قد ما اشكركم مش كافي .. بحبكن من قلبي ” .

يذكر أن لين الحايك هي الفائزة بلقب ” ذا فويس كيدز ” في موسمه الأول في عام 2016 وكانت ضمن فريق الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” .