فاجأت الفنانة السعودية المعتزلة سارة الغامدي الجميع بتغريدات قاسية طالبت من خلالها بمنع الفنانة حلا الترك من إقامة الحفلات أو المشاركة في أي فعاليات فنية في المملكة العربية السعودية، بسبب رفعها قضية على والدتها وصدور الحكم بسجنها لمدة سنة.

وعبّرت الغامدي عن تعاطفها مع السيدة منى السابر وكتبت: “حلا الترك الطفلة إللي كانت قبل سنوات تغني للأطفال ويشوفونها الأسر الخليجية والسعودية مثال أعلى لأبنائهم توصل لعمر الـ19 وتعق والدتها وترفع عليها قضيه وتبي تسجنها بدعم من جدتها لأبوها، اتمنى ماعاد نشوف وجهها في أي مهرجان أو حفلات بالسعودية”.

وأضافت في تغريدة ثانية: “بكرا أبناؤكم إللي متأثرين فيها تلقونهم بالمحاكم يرفعون قضايا عليكم، ويتمردون عليكم، مثل هالشخصيات تؤثر في المجتمع والأبناء، خصوصا أنها كانت تغني للأطفال وجيلها متأثر فيها ومني لهيئة الترفية بالسعودية منعها من أي نشاط فني في بلدنا”.

ونشرت الغامدي أيضاً مقطع فيديو لوالدة حلا وهي تبكي وعلّقت عليه بالقول: “وين وحدة بالله ترفع قضيه على والدتها وش هالجرأه والوقاحة اللي توصل للعقوق؟؟”.

وتفاعل المتابعون مع تغريدات الغامدي بكثافة، وانقسمت التعليقات بين من وافقها الرأي واعتبر تصرف حلا خاطئاً، خاصة أن القضية رُفعت في الأساس لأسباب مادية، في حين دافع البعض الآخر عن حلا وطالبوا بعدم إصدار حكم عليها قبل معرفة تفاصيل الأزمة من الطرفين، لا سيما أن حلا لم توضح شيئاً عن الموضوع حتى الآن.