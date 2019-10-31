نجمة ” ستار أكاديمي ” تصدم متابعيها بوجودها في المستشفى وتكتب : ” الموت حق علينا “

كشفت الفنانة التونسية ” غادة الجريدي ” نجمة برنامج ” ستار أكاديمي ” في صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن مفاجأة صدمت بها متابعيها وجمهورها .
حيث ظهرت غادة الجريدي في الصورة وهي ترقد على سرير بداخل أحد المستشفيات .
وكتبت في تعليقها على الصورة كاشفة عن وضعها الصحي : ” الحمدالله الذي عافانا .. أنا عمري ما حسيت الاحساس اللي حسيت اليوم .. الموت حق علينا ” .
وتابعت غادة قائلة : ” لطفك يا ربي ورضاك .. كل ما تعطيني راضية بيه الحمد لله دايما وأبدا .. ادعوا لي دعوة خير بالشفا العاجل ” .
يذكر أن غادة الجريدي اشتهرت من خلال برنامج ستار أكاديمي في موسمه لعام 2014 وتمكنت الوصول إلى النهائيات إلى جانب المشتركة اللبنانية ” ليا مخول ” والمشترك المصري ” محمد شاهين ” الذي فاز باللقب حينها .
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الحمدالله الذي عافانا انا عمري ماحسيت الاحساس الي حسيت اليوم الموت حق علينا لطفك يا ربي و رضاك كل ماتعطيني راضية بيه الحمدالله دايما وابدا ادعولي دعوت خير بشفا العاجل… #ghadajreidi