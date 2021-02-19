تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجمة البرازيلية ​كامليا كويروز​ تظهر فيها عارية بالكامل، من مسلسلها الشهير “​أسرار إينجل​” الذي عرض في العالم العربي مؤخرا، لكن حُذفت منه كل المشاهد غير اللائقة بمجتمعنا.

وفي التفاصيل ان الصور تظهر كامليا بدون حمالة صدر، واخرى تظهر بطل العمل الممثل البرازيلي ​رودريغو لومباردي​ الذي يلعب في المسسلسل دور زوج والدتها وهو يُجردها من ملابسها الداخلية ويضع يده على صدرها.

الجدير ذكره ان هذا المسلسل كان قد حقق نجاحا كبيرا في البرازيل والعالم العربي.





