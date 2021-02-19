تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجمة البرازيلية كامليا كويروز تظهر فيها عارية بالكامل، من مسلسلها الشهير “أسرار إينجل” الذي عرض في العالم العربي مؤخرا، لكن حُذفت منه كل المشاهد غير اللائقة بمجتمعنا.
وفي التفاصيل ان الصور تظهر كامليا بدون حمالة صدر، واخرى تظهر بطل العمل الممثل البرازيلي رودريغو لومباردي الذي يلعب في المسسلسل دور زوج والدتها وهو يُجردها من ملابسها الداخلية ويضع يده على صدرها.
الجدير ذكره ان هذا المسلسل كان قد حقق نجاحا كبيرا في البرازيل والعالم العربي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجمة البرازيلية كامليا كويروز تظهر فيها عارية بالكامل، من مسلسلها الشهير “أسرار إينجل” الذي عرض في العالم العربي مؤخرا، لكن حُذفت منه كل المشاهد غير اللائقة بمجتمعنا.