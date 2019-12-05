نجمة شهيرة مهددة بتسريب فيديو إباحي لها !

قبل ساعات قليلة تعرضت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ​تامي هيمبرو​ للقرصنة واصبحت صفحتها على انستغرام بحوذة احد الاشخاص الذي راح يروج لفيديو اباحي لها من 46 دقيقة.

وشجع المقرصن متابعي تامي بالدخول الى رابط معين لكي يستطيعوا مشاهدة الفيديو الذي يحتوي على مشاهد معيبة ومسيئة للاخلاق لكن النجمة الشهيرة استطاعت استرجاع صفحتها لتأكيد ان ما تم تداوله على صفحتها ليس حقيقي وليس صادر عنها وان بغية المقرصن ان يدخلكن الى رابط معين للاستيلاء على معلوماتكم الخاصة عبرها وردت عليه: لمن حاول سرقة صفحتي ليلة امس ..انت مقرف!

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Shoutout to the single ladies faithful to the bag 💸 @fitjeans A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tammy 🦄 (@tammyhembrow) on Dec 1, 2019 at 1:18pm PST



