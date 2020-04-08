وسط جائحة كورونا التى تهدد البشرية والمساعدات المادية والعينية التى يتلقاها العالم من المشاهير والنجوم والمؤسسات الكبري في جميع أنحاء العالم. اليوم قامت النجمة العالمية “ريتا أورا” البالغة من العمر 29 عام، بالتطوع بوقتها للمشاركة في الخدمة الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، و هو الخبر الذي تداوله الكثير من المواقع الفنية والصحف العالمية.

وذلك بناءا علي التصريحات التى قدمتها والدتها “فيرا سهاتشيو” لمجلة ” Hello” البريطانية، والتى تؤكد حرص ابنتها النجمة على القيام بواجبها في معارك المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا، وعرضها خدماتها كمتطوعة ضمن الفريق الطبي الذي يجمعها مع شقيقتها الكبرى إيلينا.

ويُذكر أن النجمه البريطانية قد شاركت منذ عدة أيام جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام” منشور يحمل صوره لوادتها “فيرا ” الطبيبه النفسيه التى تعمل هذه الفتره ضمن فريق الرعايه الصحيه للتصدي لفيروس كورونا، وكتبت أورا تعلقًا علي هذه الصورة: “فخوره جداً بأمى وبجميع الأطباء والممرضين العالملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية(NHS)أنهم حقًا أبطال حقيقيون”.