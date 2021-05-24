فجرت الفنانة اللبنانية، بونيتا سعادة، مفاجأة بشأن علاقتها العاطفية مع الفنان اللبناني مروان خوري، مؤكدة أن علاقتهما لم تكتمل، وحاليًا أصبحا صديقين، مردفة أنها ليست من النوع الذي يحكي عن علاقتها الشخصية.

وتابعت بونيتا، خلال حلولها ضيفة “برنامج وج بوج“، عبر شاشة “الجديد”، أنها لا تستطيع الحديث عن زواجه بالفترة الحالية، مبينة أنها صديقة له، ولا تكشف عن معلومات عنهما، وأكدت أنها تسمع بأمر زواجه كما الجمهور تمامًا.

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إذ بدأ الامر حين تطرّق مقدم البرنامج للحديث عن حياتها العاطفية، فلم تنكر بونيتا إعجابها وليس غرامها بـ “ميشال أبو سليمان“، إلا أن الصدمة جاءت حين فضح مضيفها علاقتها الغرامية مع الفنان مروان خوري التي كان من المقدر أن تتكلل بالزواج، غير أنها رفضت التعليق عما إذا كان سيتزوج قريبًا.

ومنحت الفنانة اللبنانية بونيتا سعادة مواطنها مروان خوري “قبلة” على الهواء، إذ طبعتها على صورته التي أظهرها مقدم البرنامج، ووجهت إليه رسالة قائلة: “انت شخص بتعقد، وإذا في نصيب ما حدا بيعرف”.

وأطلّت بونيتا للمرة الأولى بطابع جدّي على الشاشة، راقية وصريحة بحوارها وأجوبتها، في حلقة مليئة بالضحك والدموع والأسرار والتقليد على حد سواء.

وللمرة الأولى تحدّثت «بونيتا» عن وجود والدها ريمون سعادة في حياتها موضحةً أنه على الرغم من أنّه لم يكن موجوداً في البيت عقب انفصاله عن والدتها وهي في السنة الأولى من عمرها، إلا أنه كان موجوداً في حياتها، وكان السند والعاطفة والكرامة والدعم في مسيرتها الفنية وهو فخور جداً بها، وتوسّط سوء تفاهمها مع نمر.

وأعلنت أن والدها اعتنق الإسلام وتزوج وأنّ لديها أخ مسلم، ومع تشديدها على أنها تحترم كل الأديان وعدالتها، لكنها صرّحت بأنها تخاف الزواج من مسلم خوفاً من تعدد الزوجات والطلاق وحضانة الأولاد.

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