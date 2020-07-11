نشرت النجمة التركية “إسراء بيلجيتش – Esra Bilgiç” المعروفة في الوطن العربي بـ “السلطانة حليمة”، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت علي متن لوح ركمجة ممسكة بمجداف وترتدي مايوه بكيني، مما عرضها لموجة واسعة من الإنتقادات .

حيث أثارت الصورة تعليقات وانتقادات حملت تطاولاً علي النجمة التركية، مما دفعها لإغلاق التعليقات علي تلك الصورة، وجاءت الردود على شاكلة: “لماذا يتبع بعض الممثلين الأتراك الثقافة الغربية؟ ” فيما كتب معلق آخر يبدو أنه تأثر بقوة بشخصيتها المحتشمة في “مسلسل أرطغرل”: “أكرهك سلطانة حليمة بعد رؤية هذه الصورة “.

في سياق آخر، نشرت الفنانة التركية “إسراء بيلجيتش – Esra Bilgiç” عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام صورًا من أحدث جلسة تصوير خاصة بمجلة Hello خضعت لها مؤخراً، وظهرت “إسراء بيلجيتش – Esra Bilgiç” في الجلسة بإطلالة ساحرة، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.