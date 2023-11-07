نشرت الممثلة التركية سونجول أودان صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الـ إنستجرام، وقد ظهرت سونجول أودان بإطلالة انيقة وجذابة للغاية في أشهرها الأخيرة من الحمل بمولودها الأول .

وأطلت النجمة التركية بفستان واسع من الشيفون الأبيض، على الطراز الروماني، ورفعت شعرها إلى أعلى وطبقت مكياج هادئ بسيط ابرز جمال ملامحها.

حمل النجمة التركية سونجول أودان

وكانت النجمة التركية سونجول أودان بطلة مسلسل نور التركي الشهير، قد أعلنت خبر حملها بطفلها الأول وذلك عقب مرور ثلاث سنوات على زواجها.

حيث تنتظر سونجول مولودها الأول بعمر الـ44 من زوجها رجل الأعمال أرمان بيشيكجي، الذي تزوجته قبل 3 سنوات.

جنس مولود سونغول أودان غير واضح بعد

وذكر موقع haberturk التركي في خبر خاص له حصل عليه الصحفي Aytekin Teker أن سونغول شاركت خبر حملها مع دائرتها المقربة وستقوم بتجربة إحساس الأمومة لأول مرة.

وتحدث الموقع أن الأخبار السعيدة جاءت من سونغول نفسها التي تعيش سعادة كبيرة بانتظار طفلها الأول، غير أنه من غير الواضح بعد جنس المولود.

زواج سونغول عام 2020 من أرمان بيشيكجي

وكانت سونغول تزوجت احتفلت بزفافها عام 2020 من رجل الأعمال التركي أرمان بيشيكجي بعد قصة حب جمعتهما، استمرت لـ3 سنوات. وبسبب أزمة كورونا، اقامت زفاف صغير بحضور 20 شخصا، حضرته وقتها هازال كايا، إسراء بيزين، وإسراء أوغلو التي شهدت على عقد قران سونغول وأرمان.

كما احتفلت بذكرى زفافها عبر إنستجرام الذي صودف يوم 27 يوليو بمشاركة لقطات من زفافها، معلقة فقط بذكر تاريخ زواجها “27 يوليو”.

سونغول فاجأت الجميع بقرار الزواج، خاصة بعد تصريحاتها السابقة بأنها غير مقتنعة بمنظومة الزواج والتي وصفتها بالفاشلة، ونصحت كل العشاق بعدم الزواج لأنه سيدمر حبهم، وقالت ” علينا الاعتراف بأن حالات الطلاق مرعبة، وتفوق حالات الاستقرار التي يعيشها المتزوجون”.

يُذكر أن سونغول سبق لها الزواج من كانبرك أوجوسو، إلا أن الثنائي انفصلا بعد تبادل الاتهامات والتصريحات النارية في الإعلام، حيث اتهمها بخيانته مع كيفانش تاتليتوغ خلال تصويرهما مسلسلهما “نور”، حتى أن سونغول رفعت ضده دعوى قضائية، إلا أنها تراجعت عنها بعد ذلك، في الوقت الذي صرحت فيه بأنها كانت تتلقى معاملة سيئة منه طوال فترة ارتباطهما، حتى أنه كان يضربها، ويهددها للحصول على المال، واصفة إياه بالمريض والمهووس.

من هي سونجول أودان؟

جدير بالذكر أن سونجول أودان هي ممثلة تركية اشتهرت عربيًا من خلالها بطولتها في مسلسل نور ومهند وكان من أوائل المسلسلات التركية التي انتشرت في الوطن العربي وحقق نجاحًا كبيرًا.

توالت أعمال سونجول أودان وحققت الكثير من النجاحات ومنها دورها في مسلسل نساء حائرات، وسونجول أودان لم تكتفي بالأعمال التركية فقط، بل شاركت كضيفة شرف في أحد الأعمال المصرية وهو مسلسل تحت الأرض، أمام النجم أمير كرارة.

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