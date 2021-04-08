كشف الممثل الأردني عمرو زوربا، عن مدى حبّه للفنانة ياسمين صبري، التي أصرّ على تسمية مسلسله الرمضاني باسمها ليصبح “ياسمين وصبري”.

وأوضح زوربا في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”، أنه متيّم بياسمين، ويعلّق صورها في غرفته، ويتابع حسابها على “إنستغرام” بتركيز شديد، لدرجة أنه يعتقد أنه يرى صورها قبل أن تنشرها.

وتابع أن ياسمين قد حظّرته من صفحتها قبل فترة، لكثرة تعليقاته وإبدائه الإعجاب بها، ولكنه فوجئ بأن الحظر قد رُفع منذ فترة قصيرة ففرح كثيراً، مشيراً إلى أنه تخيّل أنها ذهبت الى قائمة المحظورين في حسابها واختارت اسمه خصيصاً لتزيل عنه الحظر، رغم معرفته أن الحظر ينتهي تلقائياً بعد مرور عامين

يُشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية” والذي عُرض في رمضان 2020، معالجة درامية لمحمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل، وبطولة: أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎.