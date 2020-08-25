اختار النجم الاماراتي حسني الجسمي ان يحتفل بعيد ميلاده الواحد والاربعين على طريقته بنشره صورة من طفولته عبر حسابه على تويتر.

وعلق حسين الجسمي على الصورة كاتبا: “اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41.. والحمدلله على كل نعمه.. واثق الخطوة بمحبّتكم.. وشامخ باحترامكم”.

يذكر ان حسين الجسمي من مواليد 25 اغسطس 1979 وبدأ مشواره الفني في عمر السابعة عشرة في برنامج البحث عن المواهب ضمن مهرجان دبي للتسوق حيث فاز بالمركز الأول عن فئة الهواة.

واخر اعمال حسين الجسمي هي أغنية “بالبنط العريض” والتي حققت اكثر من 12 مليون مشاهدة منذ اطلاقها في منذ عشرة ايام.