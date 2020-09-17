أثار مدون الموضة ونجم مواقع التواصل الإجتماعي، الإماراتي ​بدر خلف​، جدلاً كبيراً بين المتابعين، بعد إعلانه حمله.

ونشر بدر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لإختبار الحمل، وعلّق: “صباح الخير، مفيش مبروك”.

وتعرّض بدر لموجة كبيرة من السخرية والهجوم عليه، بعد إعلانه هذا الأمر، وعلى الرغم من الإنتقادات التي تطاله والمطالبة بمحاكمته، إلا أنه يتجاهلها، ويتابعه عدد كبير من الجمهور عبر صفحاته الخاصة.

وقد تسببت تصرفاته هذه بإتهامه بالشذوذ الجنسي، إلا أن الصادم كان كشف بدر أنه متزوج ولديه إبنتان.

ودائماً ما يثير بدر الجدل بمنشوراته، وكان سابقاً قد تحدث عن الدورة الشهرية، قائلاً: “نفسيتي وقت الدورة نفسية حرمة سمينة تعيش في شقة مستأجرة عندها خمسطعشر طفل مهبول وزوجها مقرف ويشرب الخمر ويضربها وأهلها متبرين منها”.

صباح الخير

مافي مبروك ؟ pic.twitter.com/CWNdddg2OY — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 17, 2020





