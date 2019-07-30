نجم ستار أكاديمي يخضع لعملية جراحية

كشف نجم ستار أكاديمي الفنان المصري ” مينا عطا ” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن خضوعه لعملية جراحية دقيقة في عينه خلال الأيام الأخيرة الماضية .

وكتب مينا قائلا : ” عملية بسيطة فى عينى ” .

وتفاعل عددا كبيرا من متابعيه على المنشور الذين عبروا عن قلقهم الشديد عليه وتمنوا له الشفاء العاجل .

ورد مينا على متابعيه لطمأنتهم وكتب : ” ربنا يخليكم ليا جميعا و مايحرمنيش منكم ابدا .. انا زى الفل الحمدلله .. شكرا لكل اللى بعتلى أو اتصل .. وبتأسف انى مش عارف ارد .. ربنا يديم المحبة ” .

وأوقف مينا عطا كافة أنشطته الفنية في الوقت الحالي حتى إنتهاء فترة النقاهة والتعافي بشكل كامل .