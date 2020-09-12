كشف الفنان الهندي ” أكشاي كومار ” في تصريحات صحفية له عن عادة يقوم بها يوميا وهي شربه ل ” بول البقر ” وذلك لاعتقاده بأنه له منافع علاجية ضد أمراض عديدة من بينها فيروس كورونا المستجد .

فقال أكشاي كومار : ” لم أكن قلقا .. أتناول بول البقر يوميا من أجل مزاياه العلاجية في الطب التقليدي الهندي ( أيورفيردا ) وهذا سر إرتياحي ” .

كما أعلن كومار عن تأييده لحزب رئيس الوزراء الهندي ” ناريندرا مودي ” الذي يستثمر ملايين الدولارات لتطوير منتجات محضرة من بول أو روث هذه الحيوانات التي يقدسها الهندوس المتدينون .

ويعتقد الهنود أن هذه المنتجات لها قدرات مفترضة في مكافحة السكري أو السرطان كما تُستخدم في صنع معجون الأسنان .. على الرغم من إنه لم تثبت أي دراسة علمية متكاملة هذه المزايا المزعومة .

لكن العديد من السياسيين من حزب رئيس الوزراء الهندي اليميني الحاكم دعوا إلى استخدام الروث والبول لعلاج فيروس كورونا .