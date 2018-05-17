نجوم اختلفوا مع بعضهم منذ سنوات.. فهل يكون رمضان شهر المصالحة بينهم ؟

لا شكّ في أن الساحة الفنية هي من أكثر الساحات التي تواجه منافسات عديدة بين أبطالها الّذين ثابروا سنوات عديدة من أجل الوصول إلى مرحلة يرتبط اسمهم مع من هم في الصفوف الأولى.

كثيرة هي المشاكل التي يقع ضحيتها زملاء بدؤوا مسيرتهم الفنية من الصفر، وكثيرة هي تلك الأخبار الكاذبة التي تصدّقها بعض الشخصيات الفنية على حساب علاقتها مع الآخرين. فبوجود مواقع التواصل الاجتماعي زادت هذه المشكلة وتنوعت، إذ أصبح معظم الفنّانين يلومون زملاءهم على شائعات تُطلق على هذه الوسائل.

ومن أبرز الفنّانين الّذين اختلفوا مع بعضهم، الفنان ​راغب علامة​ والفنانة ​أحلام​. السبب يعود إلى اختلافهما على أحقية لقب رئيس لجنة التحكيم في أحد مواسم أراب أيدول، ومن بعدها تأزمت العلاقة بينهما وأدّت إلى انسحاب علامة من البرنامج. وعلى ما يبدو أنّ الفنانة أحلام هي بطلة هذه المشاكل على الساحة الفنية، فبعد خلافها مع علامة فهي حتّى اللحظة لا تزال على خلاف مع ​الفنانة شمس​ الكويتية، والفنانة ​شذى حسّون​.

خلاف الممثلين ​عادل إمام​ و​حسين فهمي​، وكانت بعض المصادر الإعلامية قد لفتت في وقت سابق، إلى أنّ هناك خلافا بين الثنائي يعود إلى أكثر من 27 عاما، وفي الحقيقة هذا ما لاحظناه في المؤتمر الصحفي خلال حلول فهمي ضيفاً على جامعة بيروت العربية بلبنان، وردّة فعله حين رفض إطلاق لقب الزعيم على الممثل عادل إمام في سياق الحديث، موضحا أنّه يستحق لقب الإمبراطور لنفسه في هذه الحالة لأنّه قدّم مسرحية بعنوان “الإمبراطور”.

ولا ننسى الخلاف المستمر بين الممثلة ​ديما بياعة​ والفنانة ​نسرين طافش​ بسبب المشاكل التي واجهت حياة ديما الزوجية واتهام طافش بإقامة علاقة غير شرعية مع زوج ديما السابق الممثل ​تيم حسن​.

بالإضافة إلى خلاف الفنان ​رامي عيّاش​ والفنان ​فارس كرم​ بسبب انتقاد الأخير تجربة عيّاش في التمثيل، خلاف الفنانة ​اليسا​ والفنانة ​كارول سماحة​ ويعود ذلك إلى اعتبار سماحة أنّ اليسا لم تكن ترغب بوجود كارول في برنامج “​إكس فاكتور​”.

وغيرها من الشخصيات الفنية التي لا تزال حتى اللحظة لا تتواصل مع بعضها البعض، وإزاء ذلك، لا يسعنا الا ان نتساءل ما إذا كان هؤلاء الأشخاص الذين يتابعهم ملايين المحبّين، سوف يلجأون إلى المصالحة وفتح صفحة جديدة مع حلول الشهر الكريم؟