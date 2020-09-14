أعلنت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن حفلات اليوم الوطنى الـ90 والتي يشارك فيها عدد من اهم نجوم الفن في مصر والخليج العربي.

وكشف عمرو دياب عبر حسابه على انستغرام بأن حفله سيقام يوم 26 سبتمبر الحالى في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

أما حفلتا تامر عاشور وأنغام ستقامان فى 24 سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الرياضية وكتبت أنغام عبر حسابها على انستغرام: “جمهوري الغالي بالسعودية انتظروني يوم ٢٤ سبتمبر في حفل ضمن حفلات #اليوم_الوطني90 السعودي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة سيتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر بجميع فروع ڤيرچين ميجا ستور”.

كما سيقدم محمد حماقى حفلا أخر، يوم 25 سبتمبر وعلق عبر حسابه على انستغرام كاتبا: “الجمعة ٢٥ سبتمبر معادنا مع حفلة جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي ”.

أما نجوم الخليج فسيحيون حفلاتهم في التواريخ والاماكن التالية: الفنان رابح صقر يوم الجمعة 25 سبتمبر في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، راشد الماجد واصيل ابو بكر الثلاثاء 22 سبتمبر

‏ الدمام – الصالة الخضراء وماجد المهندس الاربعاء 23 سبتمبر ‏ الرياض – مسرح الملك فهد الثقافي.

كما سيقدم المطرب حسين الجسمى حفلا موسيقيًا بالمملكة العربية السعودية يوم 20 سبتمبر الجارى.