حرص عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي عى توجيه التهنئة الى المستشار ​تركي آل الشيخ​ ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بمناسبة عيد ميلاده.

وفيما يلي نرصد لكم بعض التغريدات التي كتبها عدد من نجوم الفن منهم الفنانين اللبنانية اليسا، السعودي عبدالمجيد عبدالله، المصري محمد هنيدي، السعودي أصيل أبو بكر، المصري عمرو دياب، نوال الكويتية، السوري باسم ياخور. اللبناني وائل كفوري السعودي رابح صقر وغيرهم.

كما قام راشد الماجد وأصيل أبو بكر ووليد الشامي بإهداء تركي آل الشيخ أغنية بهذه المناسبة جاء في مطلعها: “يا بو الملقي كده تحرمنا من شوفك.. يا بوالطيبة ابد ما غابت طيوفك” .

شكراً اخوي راشد واخوي اصيل واخوي وليد على الاهداء pic.twitter.com/M4YJxc4y4U — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 4, 2021

Happy birthday abou nasser @Turki_alalshikh — Elissa (@elissakh) August 3, 2021

@Turki_alalshikh

كل سنة وانت طيب يابو ناصر يا غالي .. ربنا يجعل ايامك فرح وسعادة ونجاح دايما يارب — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) August 4, 2021

كل عام وأنت بألف خير أخوي وحبيب القلب وعشرة العمر يابو ناصر .. الله يجعل كل أيامك كلها سعادة وفرح وخير ونجاحات

ويخليك لنا ولأهلك وأولادك وأحبابك ويحفظك ..

العمر كله يارب @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Uo2Yx55F7B — أصيل أبوبكر (@Aseel_abubakr) August 4, 2021

كل سنة وانت طيب يا ابو ناصر ، عيد ميلاد سعيد عليك يا صديقي العزيز ويالا بقى حان وقت العمل @Turki_alalshikh — Amr Diab (@amrdiab) August 3, 2021

كل عام وانت بخير وعسى عمرك طويل والله يرزقك الصحه وراحة البال https://t.co/Qd4ptSlWFh — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) August 3, 2021

يا ابو ناصر مش قادِر وَلا فِيّي

جِبلَك هديّة تكون عِيديّي

لْ بِيكون أغلى من كنوز الأرض

من وين بِيجيبو إلو هديّة ؟@Turki_alalshikh — Wael Kfoury (@waelkfoury) August 3, 2021

كل عام وانت بخير يا ابو ناصر @Turki_alalshikh pic.twitter.com/nhZk4JIPcW — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) August 3, 2021

كل عام وانت بخير يا ابو ناصر @Turki_alalshikh pic.twitter.com/nhZk4JIPcW — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) August 3, 2021