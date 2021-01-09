توفى فجر اليوم الموسيقار المصري ” خالد فؤاد ” عن عمر يناهز ال 72 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية .

وأعلن ” عمر خالد فؤاد ” نجل الموسيقار الراحل عن الخبر في منشور له عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” فكتب قائلا : ” أبويا في ذمة الله .. أرجو الدعاء هو محتاج ده دلوقتي ” .

وحرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على نعي رحيل خالد فؤاد عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي .

فجاء من بينهم الفنانة التونسية لطيفة التي كتبت بكلمات مؤثرة منشورا لها وقالت : ” ماذا أقول في هذا اليوم الحزين .. فقدت إنسان وأستاذ من أغلى الناس على قلبي رفيق درب وأخ عزيز وأستاذ من أأمن الناس اللي اتعاملت معاه ” .

وتابعت : ” كان بيخاف عليا زي أخويا سافرنا كتير مع بعض ونجحنا كتير مع بعض حقبة من الزمن قضيناها مع بعض .. ألف رحمة ونور على روحك يا خالد يا مايسترو عظيم ” .

وكتبت الفنانة المصرية ” مي فاروق ” : ” لا إله إلا الله .. الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله .. صاحب أفضال كتير عليّا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليّا ودعواته ليّا لحد آخر مكالمة بيننا .. الله يرحمك يا حبيبي ويحسن إليك في الجنة ونعيمها .. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له ” .

فيما نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” تغريدة لها جاء فيها : ” انتقل إلى رحمة الله تعالى المايسترو الكبير خالد فؤاد .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. ادعوا له ” .

وقالت الفنانة اللبنانية ” نجوى كرم ” : ” شي بيزعّل كلّ اللي منحبّن بيروحوا .. الله يرحمك خالد فؤاد كنت مايسترو محترف ومحبّ بحضورك ما رح ننساك ” .