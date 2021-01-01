إنطلق منذ قليل موكب جنازة الراحل حاتم علي في العاصمة السورية دمشق، وذلك من مستشفى الشامي إلى جامع الحسن في حي أبو رمانة، حيث سيصلى عليه بعد صلاة العصر، ومن ثم نقله إلى مثواه الأخير في مقبرة باب الصغير.

وحضر الجنازة عدد كبير من الأهل، الأصدقاء والمحبين إلى جانب نجوم سوريا، وأبرزهم تيم حسن، سلافة معمار، باسم ياخور، غسان مسعود، سيف الدين سبيعي، سحر فوزي، سامر برقاوي، الليث حجو، طلال مارديني وغيرهم من النجوم.

وكان وقد وصل وصل جثمان حاتم علي مساء أمس إلى سوريا، حيث كان في استقباله أيضا أبناؤه وأصدقاؤه.

توفي حاتم علي يوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، وعثر عمال فندق ماريوت الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة على المخرج السوري أثناء تنظيف الغرفة متوفى إثر أزمة قلبية في غرفته، وهو ما استدعى إدارة الفندق للتواصل مع شرطة السياحة من أجل معرفة سبب الوفاة وإنهاء الإجراءات اللازمة.

كانت نيابة قصر النيل الجزئية في مصر، قد سلمت جثة المخرج السوري المتوفى حاتم علي، إلى السفارة السورية عقب الانتهاء من تشريح الجثمان وإعداد تقرير الطب الشرعي بناء على رغبة القنصل السورى وأسرة المخرج لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وبحسب موقع “بوابة الأهرام” المصري، تبين من التحقيقات الأولية، أن الوفاة حدثت نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة.

يذكر أن النيابة كانت قد قررت التصريح بدفن جثة حاتم علي، بعد صدور تقرير الطب الشرعي، وذلك عقب تشريح جثة المخرج السوري.