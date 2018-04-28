نجوم سوريون تزوجوا أكثر من مرة!

شهد الوسط الفني السوري عدد من حالات الزواج والطلاق حيث تم تسليط الضوء على المشاهير وقصصهم ومنهم من عاد وتزوج مرة اخرى.

وبحسب موقع “دنيا الوطن” هؤلاء الممثلين و الممثلات تزوجوا أكثر من مرة:

-تيم حسن وديمة بياعة

تيم حسن وديمة بياعة كانا متزوجين ولهما ابنان هما ورد وفهد. ديمة تزوجت مرة ثانية من المغربي أحمد حلو. بينما تزوج تيم من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

-قمر خلف ومهند قطيش

بعد طلاقه من قمر تزوج مهند من الفنانة السورية ريم زينو، في حين تزوجت قمر من النجم السوري مهيار خضور.

-صفاء سلطان

تزوجت النجمة صفاء سلطان أول مرة حين كانت في 17 من عمرها وأنجبت ابنتها الوحيدة ” أملي “. وتزوجت مرة ثانية من الفنان السوري طارق مرعشلي وانفصلا أيضاً، وبعد طلاقها من مرعشلي تزوجت من خارج الوسط الفني لينتهي الزواج بالطلاق أيضا، وهي حاليا غير متزوجة.

-تولين البكري

الفنانة تولين البكري تزوجت للمرة الأولى وأنجبت ثلاثة أطفال، وتزوجت مرة ثانية إلا ان زواجها لم يدم إلا لفترة قصيرة حيث حدث الانفصال بعد أيام من الزواج .

-مكسيم خليل وسوسن أرشيد

قبل ارتباطهما ببعض تزوجت سوسن من الممثل السوري غزوان الصفدي بينما كان مكسيم متزوجا من يارا خليل وله منها ولد واحد .

-نورمان أسعد

تزوجت النجمة نورمان أسعد النجم السوري أيمن زيدان وبعد انفصالها عنه تزوجت من المخرج العراقي عدنان إبراهيم والذي انفصلت عنه أيضا لتتزوج أخيرا برجل أعمال.