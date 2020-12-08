حفلت الأعمال الفنيّة السوريّة بأسماء ممثّلين رسخوا في ذاكرة المشاهد العربي كسوريين، إلّا أنّهم في الواقع من جنسيات عربية أخرى، نذكر منهم:

الممثلة ​شكران مرتجى​ التي هي من أصول فلسطينية، وحصلت على الجنسية السورية بعد زواجها السري من الممثل السوري علاء القاسم.

بدأت مسرتها الفنية بمسلسل “عيلة خمس نجوم” ولمعت في مسلسل دنيا بدور “طرفة”، لتصبح اليوم أحد ألمع وجوه الدراما السورية.

الممثل ​عبد المنعم عمايري​ الذي ولد في دمشق عام 1970 من أب فلسطيني وأم جزائرية، إلّا أنّ جنسيته فلسطينية وليست سورية.

وكان قد طالب عبر عدة لقاءات تلفزيونية له بمنحه الجنسية السورية كي يمنحها بدوره لابنتيه اللتين أنجبهما من أم سورية ألا وهي أمل عرفةالممثلة السورية.

الممثل ​أيمن رضا​ الذي بدأت شهرته عندما أبدع في مسلسل “عيلة 5 نجوم”، لكن ما لا يعرفه كثيرون أنّ جنسيته عراقية على الرغم من أنّه من مواليد دمشق عام 1971، إلا أنه إلى الآن لم يتمكن من الحصول على الجنسية السورية.

الممثلة ​صفاء سلطان​، التي ولدت في مدينة عمان الأردنية، فوالدها أردني من أصل فلسطيني وتحديداً من بلدة جنين، ووالدتها من الشام في سوريا.

الممثلة ​هيا مرعشلي​ التي هي من أم سورية وتشارك باستمرار في الدراما السورية، إلا أنها لاتحمل الجنسية السورية، بل فقط تحمل الجنسية اللبنانية عن طريق والدها الممثل طارق مرعشلي، وذلك بسبب تقاليد القانون السوري الذي لايمنح الجنـسية السورية إلا للمولودين من أب سوري.

​عبد الرحمن أبو القاسم​ هو من مواليد صفورية في فلسطين في عام 1942، ولمع في الدور “إبن الرومية” في “الجوارح” و “الكواسر” و”البواسل”. وتوفي في 20 نيسان/أبريل من عام 2020 في مدينة دمشق.

نسرين طافش فنانة فلسطينية، تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها. ولدت وعاشت حياتها في سوريا، فإشتهرت على أنها فنانة سورية بسبب أعمالها الفنية التي تركزت في هذا البلد منذ بداياتها.

أناهيد فياض ممثلة فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية. عاشت حياتها في سوريا ورسخت في أذهان الناس على أنها ممثلة سورية. زارت أقاربها في غزة عام 2013 وكانت المرة الأولى التي تزور بلدها الأم. لا زالت مرتبطة بفلسطين من خلال أقاربها الذين يعيشون في مخيم خان يونس وفي غزة.

رامي حنا تعود جذوره إلى عائلة فلسطينية الأصل، فوالده الفنان يوسف حنا ولد في مدينة عكا في فلسطين وانتقل بعدها إلى سوريا. بدأ رامي حنا مشواره الفني بعد تخرجه من “المعهد العالي للفنون المسرحية” واشتهر على أنه ممثلاً سورياً منذ ظهوره الأول من خلال مسلسل “الفصول الأربعة”.

روعة السعدي هي ابنة الكاتب الفلسطيني هاني السعدي المقيم في سوريا. عُرفت في الدراما السورية منذ عمر السابعة حين شاركت بمسلسل “الفصول الأربعة” وتوالت بعدها الأعمال التي ساهمت في تصنيفها من بين الممثلين السوريين.

نادين سلامة ممثلة فلسطينية سورية، من مواليد دمشق ولكنها تحمل الجنسيتين نظراً لجذورها الفلسطينية. عاشت حياتها في سوريا، وبرزت في الدراما بعد تخرجها من قسم التمثيل في “المعهد العالي للفنون المسرحية” في دمشق، فباتت تصنّف من ضمن الممثلات السوريات.