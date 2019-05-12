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نجوم لبنان ينعون البطريرك صفير: “الله يرحمك يا قديس لبنان”

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خيم الحزن على مواقع التواصل في لبنان وذلك بعد اعلان خبر وفاة البطريرك الماروني السابق نصرالله صفير عن 99 عاما.

وقد نعى عدد كبير من نجوم الفن في لبنان الراحل والذي يتعتبر فاعلا أساسيا في التاريخ الحديث للبنان.

فقد كتبت هيفاء وهبي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “تعازي لكل الشعب اللبناني 💔.. رحمة الله على روح #البطريرك_صفير ,رجل المحبة و الانسانية و المصالحة.. ذكراك ستبقى خالدة في تاريخ #لبنان 🙏🏻”

اما اليسا فكتبت: “رجل الإيمان وصخرة الاستقلال. ما كنت بتمنى شوف هالنهار الحزين عا بلدي برحيلك. الله يرحمك يا قديس لبنان”.

بدوره نعى راغب علامة الراحل وكتب: “رحيل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.. خسارة وطنية وإنسانية كبرى.. التعازي الحارة لكل اللبنانيبن عموماً وللطوائف المسيحية خصوصاً.. فلترقد روحك بسلام…”.

اما نانسي عجرم فكتبت: “رحل رجل المحبة والسلام.. رحم الله أبانا البطريرك مار نصرالله بطرس صفير🙏🏻”.

وكتبت كارول سماحة: “رحل اليوم رمز كبير من رموز الكنيسة في لبنان والمشرق، رحمه الله البطريرك الكردينال مار نصرالله بطرس صفير 🙏🏻🙏🏻”

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