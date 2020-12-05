كشفت المذيعة بسمة وهبة عن تعرضها لحادث تصادم مروع بالبحر مع الفنانة أصالة نصري، ونشرت فيديو للحظة حدوث التصادم أثناء قيادتهما للدراجة المائية “جيت سكي”.

ونشرت بسمة وهبة فيديو للحظة اصطدام الدراجة المائية بالصخور أثناء تصويرها فيديو قيادة أصالة لها، وكشفت تفاصيل الحادث الذي تعرضت له حيث قالت:” انا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.. أصالة كانت تسوق (لچيت سكي) بسرعة واصطدمنا بالصخور وانا سقطت وضرب رأسي على الصخر وفقدت الوعي فسقطت فى القاع”.

ووفقاً لمجلة “هي”، كشفت بسمة وهبة تفاصيل الحادث في تعليقها على الفيديو ودور أصالة في انقاذها وقالت:” وأصالة رغم وقوعها صممت أن تضرب الموج وتنادي انقذوني.. انا استفقت لأجد نفسي في مركب أناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالعً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك”.

ووجهت بسمة وهبة الشكر إلى أصالة للمشاركة في إنقاذها من الغرق وقالت:” شكرا ً للأشخاص الذين انقذوني بالمركب وكانوا في القمة .. شكرا أصالة.. أثبتي أنك شجاعة وأصيلة.”