كلمات صعبة وقاسية أطلقتها الفنانة المصرية الشهيرة نجوى فؤاد عما حدث لها خلال الأشهر الأخيرة، ومعاناتها مع المرض الذي ألزمها الفراش.

“معاناة المرض”

فقد ظهرت الفنانة الشهيرة وهي نائمة على سرير المرض، في حوار مع الإعلامية المصرية سهير جودة، لتتحدث عما جرى لها ومعاناتها من أزمات مع عظامها وأعصابها.

لكنها أوضحت أن من يتواصل معها للاطمئنان عليها نبيلة عبيد وصفية العمري فقط، مشيرة إلى أن باقي النجوم لا يسألون عنها، بمن فيهم نقيب الممثلين أشرف زكي.

“الواحد ضيع عمره ببلاش”

لتعلق بنبرة حزينة غاضبة قائلة “مفيش حاجة للفنان خالص.. حاجة تقرف.. الواحد ضيع عمره ببلاش”، مؤكدة أنها حينما تواصلت للحصول على معاش يليق بها أخبروها أنها ستتقاضى 600 جنيه مصري، لترد عليهم قائلة “ده أنا بديهم للبواب”.

وطلبت نجوى فؤاد الرحمة بالفنانين الكبار، ومراعاة أنهم كانوا يحصلون على ملاليم، فيما يحصل النجوم في الوقت الحالي على ملايين، ولابد من وضع ذلك في الاعتبار.

نجوى فؤاد في شبابها

وأوضحت أن كبار النجوم ماتوا وهم لا يمتلكون أية أموال، وضربت المثل بفريد شوقي ورشدي أباظة، وكذلك مديحة كامل التي حصلت على ماكينة خياطة للعمل عليها وإعالة أسرتها، مؤكدة أن هند رستم الوحيدة التي أعملت عقلها، وتزوجت من طبيب وكونت أسرة، لتسترجع اتصالها بها قبل 6 ساعات من رحيلها.

مؤامرة صديقتها المقربة

وتذكرت نجوى فؤاد خلال حديثها، ما جرى من صديقتها المقربة التي رفضت أن تذكر اسمها، حينما خانتها وتقربت من زوجها، لتتزوجه في النهاية بعد أن طلق نجوى فؤاد.

وأكدت الفنانة المصرية أنها تسامح صديقتها وتتمنى لها الشفاء في الوقت الحالي، مشيرة إلى كونها رقصت في فرحهما دون أن تعرف أنه الزفاف الخاص بهما، وكانت وقتها كالطير المذبوح.

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على تصريحات نجوى فؤاد

من ناحية أخرى، تستعد نقابة المهن التمثيلية، للتواصل مع الفنانة نجوى فؤاد، وذلك بعد تصريحاتها الصادمة منذ ساعات، عن حالتها الصحية.

حيث أن إدارة الرعاية الصحية، وعدد من الأعضاء من المقرر أن يتواصلوا مع الفنانة نجوي فؤاد، بتكليف من الفنان أشرف زكي.

وقال المصدر، إن الفنان أشرف زكي، لم يترك أي فنان سواء كبير أو صغير، ومن المقرر أن يتابع حالته بنفسه، وتنفيذ ما تحتاجه من علاج.

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