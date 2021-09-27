استقبل رجل الاعمال والمفكر الدكتور طلال أبوغزاله في مكتبه شمس الاغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم بمناسبة زيارتها للأردن لمشاركتها المعتادة في مهرجان جرش.



وقد علقت نجوى كرم عبر حسابها على تويتر على الزيارة ودعت ابو غزال لزيارة لبنان كاتبة:”كان لي الشرف بزيارة النابغة والمبدع الدكتور “طلال أبو غزالة” في مكتبه في الأردن. نحن نفتخر بوجود دماغ عبقري في عالمنا العربي المُفعم بحبّ العروبة والتطوّر، متمنّيين زيارته لـلبنان الذي يحتاج إلى أمثاله في هذه المحنة.. شكرا لهذا الإستقبال الرائع”.

كان لي الشرف بزيارة النابغة والمبدع الدكتور "طلال أبو غزالة" في مكتبه في الأردن.

نحن نفتخر بوجود دماغ عبقري في عالمنا العربي المُفعم بحبّ العروبة والتطوّر، متمنّيين زيارته لـ #لبنان الذي يحتاج إلى أمثاله في هذه المحنة..

شكرا لهذا الإستقبال الرائع. pic.twitter.com/BNC89EOPxO — Najwa Karam (@najwakaram) September 27, 2021



وقد شكر أبوغزاله الفنانة نجوى كرم لمتابعتها عبر التواصل عن بعد جهود سعادته في هذا المجال منذ عام 1999.



وقد شاركت أثناء وجودها في مكتبه عبر تقنيات التواصل حضور مؤتمر المدن الذكية في نيويورك الذي عقد برئاسته بصفته رئيس الائتلاف العالمي للتحول الحضاري المدني، واستمعت إلى كلمته الافتتاحية للمؤتمر المنعقد رقميا.



وأشادت الفنانة نجوى كرم بدور الدكتور طلال أبوغزاله المعرفي وبإسهاماته الدولية على مختلف الصعد، وخاصة المتعلقة بالتكنولوجيا والتطور والتحول المعرفي، التي تسهم في خدمة مستقبل الإنسانية.