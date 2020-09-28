كشفت الفنانة نجوى كرم عن أن السابع من تشرين الأول هو موعد عرض الحلقة الأولى من “ذا فويس سينيور” على محطة “MBC”.



وفي التفاصيل، قامت نجوى بنشر تغريدة مع صورتين لها، داعية الجمهور الى الترقب وحفظ تاريح السابع من تشرين الأول موعد عرض الحلقة الأولى.



وينطلق البرنامج عبر شاشة “MBC” بمشاركة النجوم – المدرّبين بحسب ما أشار الحساب الرسمي لـ mbc” على “تويتر”: نجوى كرم، هاني شاكر، ملحم زين وسميرة سعيد.



وتقدّم النسخة العربية من برنامج The Voice Senior أصواتًا غنائية فوق الستين تحتفي بموهبتها ضمن الموسم الأول من البرنامج.

وينطلق البرنامج مع المرحلة الأولى “الصوت وبس” (Blind Auditions) المؤلّفة من حلقتين فقط تحت إدارة وإشراف النجوم – المدرّبين الأربعة نجوى كرم، هاني شاكر، ملحم زين وسميرة سعيد الذين يستمعون، ويحرّكون الكراسي لاختيار أحلى صوت من بين مواهب أتت خصيصًا للمشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم العربي”.

يضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، وينقل اثنين منهم معه إلى النهائيات، حيث يغني كل منهم أغنية منفردة، وصولًا إلى الحلقة الأخيرة حيث يتم تتويج أحلى صوت.



يشار الى أن برنامج “The Voice Senior”، يتولى تقديمه ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذين يرافقان المشتركين خلف الكواليس وعلى المسرح.

#NKO

The wait is over!

The voice senior will finally be premiering on October 7

Save the date and tune in! #MBCTheVoiceSenior https://t.co/m8mXYTO5iF pic.twitter.com/QSPl2LSQWu — Najwa Karam (@najwakaram) September 25, 2020