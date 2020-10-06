كشفت الفنانة اللبنانية ” نجوى كرم ” عن موقفها من إذا كانت تعتزم الهجرة من لبنان لما تشهده من أوضاع سيئة في الفترة الأخيرة من عدد من النواحي خاصة بعد إنفجار مرفأ بيروت .

فخرجت بتصريحات لها من خلال لقائها ببرنامج ” MBC Trending ” مؤكدة حبها الشديد لبلدها لبنان ورفضها الهجرة منه رفضا تاما فلبنان لا يتخلى عن حاله وعن أولاده على حد قولها وإنهم أيضا لا يتخلون عنه .

وتابعت نجوى كرم قائلة : ” الظروف الصعبة دفعت البعض إلى الهجرة ولكن بعدنا بألف خير .. لو ما كنت بخير بدي اشتري الخير وبدني أضل ببلدي ” .

كما رفضت الحديث عن السياسة وبسؤالها عن ما كانت ستقوم به للبنان إذا تولت منصب رئيس الجمهورية أجابت بإنها لا تحب أن تكون رئيس جمهورية وترفض هذا المنصب .