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نجوى كرم حزينة بسبب نسبة انتشار السرطان في لبنان… هذا ما قالته

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najwa karam rrr

نجوى كرم

عبّرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن أسفها وحزنها الشديدين بعد التقرير الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان والذي صنّف لبنان بالمرتبة الأولى بين دول غرب آسيا في عدد الإصابات بمرض السرطان قياساً بعدد السكان.

وفي تغريدة نارية على حسابها على تويتر كتبت نجوى كرم: “لبنان بلد الحضارة لي وزّعت الفكر والمعرفة والفنون على العالم… كنا نطرين يتفوّق بلدنا بشي من هالمصادرات”.

وتابعت نجوى كرم قائلة: “للأسف: طلعنا الأول بالأمراض السرطانية…”.

وختمت نجوى كرم تغريدتها بسؤال: “أيمتى بدو يكون في حل؟”.

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