نجوى كرم حزينة بسبب نسبة انتشار السرطان في لبنان… هذا ما قالته

عبّرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن أسفها وحزنها الشديدين بعد التقرير الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان والذي صنّف لبنان بالمرتبة الأولى بين دول غرب آسيا في عدد الإصابات بمرض السرطان قياساً بعدد السكان.

Lebneen balad l 7adaara lli wazza3it l fekr wl ma3rifi w l founoun lal 3aalam…

Kenna natrin yetfawwa2 baladna bi chi men hal mousaddiraat!!!

Lel2asaf: tlo3na l ouwal bel amraad l sarataaniyyi…

Lezim ndall iddeem mechkli w bi kell l majeleet????

Aymata baddou ykoun fi 7all? pic.twitter.com/pR4rbN9cdR — Najwa Karam (@najwakaram) September 21, 2018

وفي تغريدة نارية على حسابها على تويتر كتبت نجوى كرم: “لبنان بلد الحضارة لي وزّعت الفكر والمعرفة والفنون على العالم… كنا نطرين يتفوّق بلدنا بشي من هالمصادرات”.

وتابعت نجوى كرم قائلة: “للأسف: طلعنا الأول بالأمراض السرطانية…”.

وختمت نجوى كرم تغريدتها بسؤال: “أيمتى بدو يكون في حل؟”.