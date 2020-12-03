تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة للفنانة المصرية المعتزلة نورا، وبدا أنها التُقطت في إحدى مراحل شبابها.

ولفتت نورا الأنظار بجمالها كما بنحافتها الظاهرة، وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات على أحد الحسابات على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. ومما كتبه المتابعون: “من جميلات السينما المصرية” و”ليت الشباب يعود يوماً” و”نورة الجميلة انتي فين؟” و”كانت نحيفة كتير” و” تبارك الله أحسن الخالقين جمالها” .

ويُشار إلى أن نورا من مواليد القاهرة وهي شقيقة الفنانة بوسي. وقد أعلنت قرار اعتزالها التمثيل في العام 1996 وارتدت الحجاب. أما على مستوى حياتها الشخصية فتزوجت الفنان حاتم ذو الفقار وانفصلت عنه، ثم ارتبطت برجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اعتزالها الفن لينفصلا في العام 1998.

وتتضمن مسيرتها الفنية مشاركتها في العديد من الأعمال، منها أفلام: “امرأة ضلت الطرق” و”صراع الأحفاد” و”المنحوس” و”دعوة خاصة جداً” و”المليونيرة النشالة” و”هذا أحبه وهذا أريده” و”مضى قطار العمر”.