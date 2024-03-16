تداول رواد مواقع السوشيال ميديا صورة مسربة للإعلامية المصرية بسمة وهبة من دون أي تعديلات وتفاجأ الجمهور بظهورها .

نحافة بسمة وهبة

حيث ظهرت بسمة وهبة في الصورة التي تم تداولها وبدت نحيفة للغاية بشكل أقلق الجمهور على صحتها واعتبر البعض أنها تمر بأزمة صحية لا تريد الحديث عنها.

وقد تفاعل الجمهور مع الصورة التي انتشرت على العديد من الصفحات، وعبروا عن قلقهم عليها وعن مرضها.

برنامج العرافة

من ناحية آخرى تعيش بسمة نجاح برنامجها الحواري الفني الرمضاني “العرافة” التي تستقبل به العديد من النجوم كان آخرهم أمس الفنانة بوسي التي تحدثت عن تفاصيل عديدة حول طلاقها وأزمتها هشام ربيع ومسيرتها الفنية أيضًا.

نجاحات الموسم الأول لبرنامج العرافة

وحقق الجزأين الأول والثاني من برنامج العرافة، نجاحًا كبيرا منذ عرض الموسم الأول في رمضان 2021، واستضافت في هذا الموسم عدد من الفنانين والنجوم والرياضيين، مثل المخرج محمد سامي، الفنان سعد الصغير، ريم البارودي، محي إسماعيل، مي عمر، مايا دياب، وآخرين.

كما استضافت باقة من النجوم في الموسم الثاني، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، انتصار، بدرية طلبة، أشرف زكي، الإعلامي طوني خليفة، عصام الحضري، مصطفى درويش، وآخرين.

من هي بسمة وهبة؟

بسمة وهبة هي إعلامية مصرية مثيرة للجدل؛ حيث اشتهرت في بداياتها بمجال الإعلام والتقديم الإذاعي بتقديم برامج دينية بـ قناة إقرأ الفضائية الإسلامية مرتدية “الحجاب”، ثم تفاجئ الجمهور بخلعها للحجاب وتقديم برامج متنوعة أخرى أشهرها “برنامج شيخ الحارة” الذي يعد أكثر البرامج الفنية المثيرة للجدل وتركته بعد خلافات مع القناة لتقدم بعد ذلك برنامجها “العرافة“.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »