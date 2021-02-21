أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور للشابة ندى الساهر ابنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر حيث حظيت بردود فعل واسعة بين المتابعين فور تداولها عبر صفحاتهم، متغزلين بجمالها.

الصور التي تم تداولها لم تكن جديدة، بل قامت ندى بنشرها عبر صفحتها على إنستغرام في أوقات مختلفة، ليتم إعادة الحديث عنها مجددًا، وتحديدًا تلك الصورة التي كانت برفقة كاظم الساهر وكتبت عليها:” كرييتك اني هذا عمي .. انتَ منو عمك؟”.

كما نشرت ندى صورة لها وهي طفلة برفقة “القيصر” أيضًا، وقالت إنّ الصورة يعود تاريخها إلى 22 عاما، إضافة إلى صور عائلية برفقته تنشرها من فترة إلى أخرى.

وتعدّ ندى حاليا أحدث عارضة أزياء عراقية على الساحة، وتحظى بمتابعة كبيرة في “إنستغرام”، حيث يتابعها أكثر من 60 ألف شخص، وتهتم بالمكياج والموضة.

أما أحدث صورها التي نشرتها يوم السبت الـ 20 من فبراير، فقد كانت وهي بداخل السيارة، علقت عليها:” هاي للي يكولون ليش متبتسمين #شلونكم”، لتتقلى كلمات الغزل والمديح بجمالها.

يذكر أن كاظم الساهر له 7 أشقاء هم “علي وحسن وحسين وعباس ومحمد وإبراهيم وسالم”، وشقيقتان “أميرة وفاطمة”.