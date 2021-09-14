كشفت الفنانة ندى رحمي أنها استطاعت أن تفـــقد كل هذه الكيلوجرامات من وزنها، بعد خـضوعها لعملية تكميم للمعدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول في العام 2019،

الفنانة المصرية قالت، خلال لقاءها ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة “إم بي سي مصر”، أن الأكل كان مصدرا للسعادة بالنسبة لها، وإنها أصــ ــيبت بإكتـ ــئاب عقب العملية، لافتة إلى إنها بمرور الوقت بدأت تبحث عن مصادر أخرى للسعادة.

وأكدت ندى أنها شعرت بالسعادة بعد فقــ ــدانها 80 كيلو من وزنها، حيث أصبحت سهلة الحركة، كما أصبح من السهل عثورها على مقاسات مناسبة لملابسها.

وكشفت سبب إجراءها هذه العملية، بقولها أن قرارها بإجراء العملية جاء حرصًا منها على صحتها وكذلك بعد تلقيها العديد من رسائل التنـ ـــمر عند ظهورها على الشاشة، وأكدت مازحة أن والدتها استطاعت تغيير سيارتها، حيث أنها وفرت لها كثيرا من نفـــقات الطعام.

وكانت ندى رحمي قد خــ ـضعت لعملية تكميم معدة منذ ما يقرب من عامين، وأكدت أن العملية ليست بالسهولة واليسر التي يعتقـــدها البعض فهي عــ ـانت من الآم كثيرة بعد إجرائها.

ونشرت ندى رحمي وقتها مجموعة صور لها على سرير المــ ـرض بالمستشفى، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “عايزة أشكر كل الناس اللي كلمتني وسألت عليا.. وبعتــذر اني ماعــــرفتش ارد علي رسايل كتير.. لكن بجد انا متشكره اوي لحبكم اللي اتفاجئت بيه”.

وأضافت ندى: “انا الحمدلله بتحسن شويه شويه..بس لسه في تعــ ـب جــ ـامد طبعا..بس واثقه ان بحبكم و دعواتكم هخف خالص وهكون احسن.. شكراً ليكم شكراً شكراً شكراً”.

ندى رحمي ممثلة مصرية شاركت في العديد من الأدوار الكوميدية وفى بعض المسرحيات، ومن الأعمال التي شاركت فيها: “نادي الرجال السري”، و”فين قلبي”، و”الزيبق”، وغيرها، كما شاركت في تقديم “برنامج كلام ستات”.

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