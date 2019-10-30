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نرمين ماهر تودع الصيف بفستان احمر قصير!

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نرمين ماهر

نرمين ماهر

نشرت الفنانة المصرية نرمين ماهر صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة جذابة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت “نرمين ماهر” على الصورة وقالت:” الصيف خلص 🤭مين بيحب الصيف اكتر ؟؟”.

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الصيف خلص 🤭😔🌸 مين بيحب الصيف اكتر ؟؟

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وظهرت “نرمين” في الصورة وهي ترتدي فستان صيفي أحمر مثير فوق الركبة، ومنقط دوائر بالأبيض.

من ناحية اخرى، احتفلت نرمين ماهر بالهالوين ونشرت مقطع فيديو قصير ظهرت فيه بإطلالة مختلفة وعيون زرقاء.

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