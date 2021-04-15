علقت الفنانة المصرية نسرين امين في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، اثارت فيه الجدل إذ إتهمت بعض الفنانين انهم يوهموا الجمهور بأنهم الاعلى مشاهدة،

وكتبت نسرين قائلةً: “كفاية تريندات مدفوعة و حسابات مزيفة و لجان إلكترونية بقى….بجد مش هاينفع تضحكو على الجمهور اكتر من كده ….مش بيحبوكم…بجد كفاية بتكذبو على مين؟ مسلسلات رمضان، كفاية واسطة⁩”.

كفاية تريندات مدفوعة و حسابات مزيفة و لجان إلكترونية بقى….بجد مش هاينفع تضحكو على الجمهور اكتر من كده ….مش بيحبوكم…بجد كفاية بتكذبو على مين؟ #مسلسلات_رمضان #كفاية_واسطة #احترموا_ذكاء_الجمهور — Nesreen Amin (@NesreenAmin) April 14, 2021

وإعتبر متابعيها أن كلامها موجه الى المخرج محمد سامي الذي يقدم هذا العام مسلسل ​نسل الاغراب​ ويشارك في بطولته زوجته الفنانة ​مي عمر​.

وكان خلاف قد وقع بين محمد سامي ونسرين امين في كواليس ​مسلسل الاسطورة​ بسبب اتهام الاخيرة، حذفه مشاهد لها من اجل زيادة مساحة دور زوجته.

غير ان نسرين امين عادت واضحت في رد على احد المتابعين انها تتكلم بشكل عام ولا تقصد احدا بشكل معين.

مع احترامي ليكو بلاش استنتاجات …

انا بتكلم على ناس كتير اوى. — Nesreen Amin (@NesreenAmin) April 14, 2021