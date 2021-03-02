أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم للممثلة السورية ​نسرين طافش​ عندما شاركت في مسلسل “​ضيعة ضايعة​” الذي عرض عام 2008 اي قبل 13 سنة تقريباً.

ولفتت نسرين الانظار بهذا المشهد الذي تم تداوله وعلق الجمهور على التغييرات التي طرأت على شكلها فأشار البعض انها كانت جميلة ولكنها تغييرات مع مرور السنوات وخضوعها لبعض التعديلات التجميلية اضافة الى اتباعها صيحات الموضة التي تغيرت بعد كل هذه السنوات.

يذكر ان نسرين طافش كانت قد شوقت متابعيها لمسلسلها الجديد “المداح” الذي سيعرض في رمضان.



















