أكدت الفنانة السورية نسرين طافش على خبر ارتباطها والذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها نفت المعلومات التي ذكرت عن العريس.

وقالت نسرين طافش في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “يسعد يوم الجميع .. انا اول من صرحت عبر برنامج انسايدر مع الاعلامي الصديق ايلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني و الرياضي و السياسي”.

وتابعت نسرين طافش: “هو ليس من اخوتنا و اهلنا من الخليج العربي كما اشيع .. شاء الله ان يجمعنا باسم الحب سويا.. والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين”.

يسعد يوم الجميع .. انا اول من صرحت عبر برنامج انسايدر مع الاعلامي الصديق ايلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني و الرياضي و السياسي .. و هو ليس من اخوتنا و اهلنا من الخليج العربي كما اشيع .. شاء الله ان يجمعنا باسم الحب سويا والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) November 4, 2020

وكان قد تم تداول أنباءاً على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن العريس هو رجل أعمال كويتي شهير يدعى (ف.م.ا).

و تصحيح لخبر مغلوط اخر .. حيث انه لم تنشر صحيفة الشرق الاوسط المحترمة اي بيانات او معلومات عن رصيدي البنكي الوهمي المتداول او العقارات الوهمية المتداولة في كذا خبر وصلني ..

و يللا سيط غنى ولا سيط فقر

احبكم — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) November 4, 2020

وبحسب مصدر مقرب من نسرين طافش فأن الخطبة قد تمت في وقت سابق ولكن بشكل اقتصر على الأهل والأصدقاء، وأنه من المتوقع أن يتم حفل الزفاف مع نهاية العام الجاري.