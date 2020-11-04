أكدت الفنانة السورية نسرين طافش على خبر ارتباطها والذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها نفت المعلومات التي ذكرت عن العريس.
وقالت نسرين طافش في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “يسعد يوم الجميع .. انا اول من صرحت عبر برنامج انسايدر مع الاعلامي الصديق ايلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني و الرياضي و السياسي”.
وتابعت نسرين طافش: “هو ليس من اخوتنا و اهلنا من الخليج العربي كما اشيع .. شاء الله ان يجمعنا باسم الحب سويا.. والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين”.
وكان قد تم تداول أنباءاً على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن العريس هو رجل أعمال كويتي شهير يدعى (ف.م.ا).
وبحسب مصدر مقرب من نسرين طافش فأن الخطبة قد تمت في وقت سابق ولكن بشكل اقتصر على الأهل والأصدقاء، وأنه من المتوقع أن يتم حفل الزفاف مع نهاية العام الجاري.
الله يرحم الشاعر سعود بن بندر .. كلماته رقيقه وابياته فيها عذوبه و شجن .
تحياتي اخي أحمد و يسعد مساءك اختياراتك دائما مميزه .
اكيد رجل اعمال متجوز ومطلق وعنده اولاد
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