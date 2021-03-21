أثارت الفنانة السورية نسرين طافش الجدل بحديثها عن اصولها السعودية في احدث مقابلة أجرتها مع الاعلامي بلال العربي في برنامجه Be my guest المذاع على قناة روتانا خليجية.

كلام نسرين طافش جاء ردا على سؤال عن تعدد الجنسيات فيها حيث قالت “ولدت في بلد وعشت في بلد وأمي من بلد وأبي من بلد فإلى أي البلدان أنتمي وعن أي البلدان أدافع “.

وتابعت نسرين طافش “أنا سورية وفلسطينية وجزائرية وعندي أصول سعودية وجذور مغربية من طرف ماما”.

وقد اثار كلام نسرين طافش الجدل بعد تداول تصريحها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث سخر البعض من قيام العديد من الفنانين بالحديث عن اصولهم في الفترة الاخيرة حيث كتب احدهم: “ما بقي الا عادل امام انه يقول جده كمان سعودي من كثرت لطافة واخلاق الشعب السعودي الكل صار يتلصق فيه سوداني عاشق للسعودية مره من هنا”.

ما بقي الا عادل امام انه يقول جده كمان سعودي

من كثرت لطافة واخلاق الشعب السعودي الكل صار يتلصق فيه

سوداني عاشق للسعودية مره من هنا — Toufiq (@TawfiqHieba) March 20, 2021

وقال متابع اخر “صاروا اغلب الفنانين والمشاهير في السنتين الأخيرة يعلنون أي شيء يربطهم بالسعودية سواء كانت أصولهم او ولادتهم او دراستهم والسبب معروف هو حجز مكان فنيا وجماهيريا”.

من اول اي احد يبي ينشهر يجيب سيرة السعودية لانهم عارفين ان انتو اللي ترفعون سوقهم او تطيحونه — BAYAN (@BYN1111) March 20, 2021

وقالت ثالثة: “بكره دنيا بطمه تقول انا اصولي من قبيلة قحطان”.

لا ما نبيها — nor alsabah (@NohammedNora) March 20, 2021

يذكر أن نسرين طافش ولدت في مدينة حلب السورية من أب فلسطيني من موالي صفد وأم جزائرية من وهران هي تحمل – إضافة إلى جوازها السوري الخاص باللاجئين الفلسطينين – الجواز الجزائري نسبة لوالدتها.