أثارت الفنانة السورية نسرين طافش الجدل بحديثها عن اصولها السعودية في احدث مقابلة أجرتها مع الاعلامي بلال العربي في برنامجه Be my guest المذاع على قناة روتانا خليجية.
كلام نسرين طافش جاء ردا على سؤال عن تعدد الجنسيات فيها حيث قالت “ولدت في بلد وعشت في بلد وأمي من بلد وأبي من بلد فإلى أي البلدان أنتمي وعن أي البلدان أدافع “.
وتابعت نسرين طافش “أنا سورية وفلسطينية وجزائرية وعندي أصول سعودية وجذور مغربية من طرف ماما”.
وقد اثار كلام نسرين طافش الجدل بعد تداول تصريحها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث سخر البعض من قيام العديد من الفنانين بالحديث عن اصولهم في الفترة الاخيرة حيث كتب احدهم: “ما بقي الا عادل امام انه يقول جده كمان سعودي من كثرت لطافة واخلاق الشعب السعودي الكل صار يتلصق فيه سوداني عاشق للسعودية مره من هنا”.
وقال متابع اخر “صاروا اغلب الفنانين والمشاهير في السنتين الأخيرة يعلنون أي شيء يربطهم بالسعودية سواء كانت أصولهم او ولادتهم او دراستهم والسبب معروف هو حجز مكان فنيا وجماهيريا”.
وقالت ثالثة: “بكره دنيا بطمه تقول انا اصولي من قبيلة قحطان”.
يذكر أن نسرين طافش ولدت في مدينة حلب السورية من أب فلسطيني من موالي صفد وأم جزائرية من وهران هي تحمل – إضافة إلى جوازها السوري الخاص باللاجئين الفلسطينين – الجواز الجزائري نسبة لوالدتها.