نشرت الفنانة السورية ” نسرين طافش ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من احتفالها بعيد الميلاد والعام الجديد 2021 .

وظهرت نسرين طافش في الصورة وهي بجانب شجرة الكريسماس المزينة .. وكتبت في تعليقها عليها موجهة بعض النصائح إلى متابعيها قائلة : ” على الأرض السلام وفي الناس المسرّة .. تذكير هام : اليوم و كل يوم اتذكر إنك ترفع ذبذبات البهجة ولو بأبسط الطرق الممكنة ” .

وتابعت : ” غنية دافية .. كتاب ممتع .. رتب رتبي خزانتك مطبخك مكتبك .. اهتم بشكلك وبنظافتك الشخصية لأجل نفسك قبل الآخرين .. اقعد أو تواصل مع ناس مريحين بتستمتع بالقعدة معهم .. اقطع علاقتك بأي مصدر سلبي حتى لو شخص قريب حط حدود لعلاقتك فيه .. لو وصلك أي فيديو أو صورة لمنشور فيه طاقة خوف رعب حزن ازدراء أو تحقير لآخرين لأنهم مختلفين خليه يوقف عندك ولا تكون سبب بانتشاره ” .

وأضافت : ” لو كنت ناوي تتبنى حيوان أليف تعطيه بيت دافي وأكل وحب شو عم تستنى و رح تحس بشعور حلو كتير .. شوف فيلم أو مسلسل ممتع أكيد مش رعب مهما كان فيه إبداع فني عالي لانه بيكفينا الرعب اللي عم بيحاولوا ينشروه بقلوب الناس ممكن فيلم مبهج بيحكي عن الخير والأمل أو قصة نجاح أو فيلم سخيف ولذيذ بيضحكك من قلبك .. اطبخ أكلة بتحبها ” .

واستطردت نسرين طافش : ” مارس التأمل بمكان هادئ وحط شمعة بيضا وموسيقى رايقة واتنفس وأقعد مع نفسك أو بس أقعد بصمت غمض عيونك وتنفس بعمق وفكر مين لازم تسامح اليوم بينك وبين نفسك بدون ما تروح تقلو للشخص كرمالك لتحس بالراحة واحصي نعم الله اللي عندك ياها لو بسيطة بس كتير ناس محرومين منها ” .

واستكملت : ” اجلس مع نفسك وامسك قلم وورقة وحط نوايا ومخططات للعام المقبل .. لا تتشائم وتفكر بما لا تريد حدوثه بل ركز على ما تريد خلي عندك يقين إنه كل ما يحدث فيه خير .. تواصل ولو برسالة مع ناس إلك زمان ما عبرتلهون إنهم مهمين بحياتك .. ساهم مع أهل الخير بأي شئ بتقدر عليه ” .

واختتمت حديثها قائلة : ” حط تذكير بالمنبه على موبايلك بكلمات تحفيزية أو تذكرك تتنفس وتفكر قبل ما تعمل أي شي .. فكر شو العادات اللي حابب تغيرها وشو العادات اللي حابب تكتسبها .. طبطب على نفسك وتذكر إنه وجود شخص سعيد في المجتمع هو فائدة للجميع مو بس للشخص نفسو لانه طاقة الاتزان والسعادة معدية ” .