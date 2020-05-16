أحيت الفنانة السورية، فلسطينية الاصل، نسرين طافش يوم النكبة الذي صادف يوم الجمعة الخامس عشر من مايو/ايار على طريقتها عبر إطلاق مبادرة جديدة عبر حسابها على انستغرام.
ونشرت نسرين طافش صورة لها بالعباءة الفلسطينية وعلقت كاتبة: “لانو الاغاني الفلسطينية و الاهازيج و الدبكة و الأكلات التقليدية و الزي الفلسطيني هنن جزء من الهوية الثقافية الفلسطينية قررت أعمل مبادرة بهاشتاغ #الثوب_الفلسطيني بهاليوم .. اللي هو #ذكرى_النكبة “.
وتابعت نسرين طافش: “بهاليوم من اثنين و سبعين سنة تهجر والدي من بيتو مع عائلتو و هو طفل عمرو سبع سنين من مدينة صفد متل ما تم تهجير الشعب الفلسطيني العظيم قسرا من بيوتهم من قبل الحركة الصهيونية .. التي لا تمت بصلة للدين اليهودي الذي انزله الله .. و لانو رح نضل متذكرين انو فلسطين كل فلسطين من حيفا ل يافا ل صفد مرورا باولى القبلتين القدس الى صحراء النقب و خليج العقبة كلها اسمها فلسطين و ستبقى فلسطين”.
واضافت “يمكن ما رح تتحرر فلسطين بهالمبادرة ولا رح اقدر ارجع الشهداء و الأطفال الأبرياء الى أحضان امهاتهم العظيمات